Il bambino a bordo campo falciato dallo stopper fuori forma E poi la rissa tra Under 16 a colpi di bandierina – Domeniche Bestiali

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Old Style, sì, lesono meravigliose anche per quel sapore un po’ retrò di terra battuta e caviglia abbattuta. Vintage come un tackle scivolato da unoaccio panzuto e pelato di categoria amatoriale inglese o come una parodia di un film del grande Mario Merola adattato a undi provincia. Il vecchio stile, si sa, “sposta” ancora tanto, dalle categorie minori a quelle dei ragazzini, con esempi come il nostro amato Dibu che continuano a offrire motivazioni per amare il calcio scostumato. I CONTRABBANDIERI DI SANTA LUCIA Omaggio al meraviglioso film del 1979 di Alfonso Brescia e al grandissimo Mario Merola in Promozione Campania.