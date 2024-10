Inter-news.it - Frattesi preoccupa Inzaghi? Malconcio da Young Boys-Inter. Le ultime

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi l’ha osservato un giorno di riposo, concesso dadopo la vittoria contro lo. Oltre Carlos Augusto, un altro episodio che ha catturato l’attenzione dopo il triplice fischio riguarda Davide, che è stato visto uscire dal campo zoppicante. Ecco la situazione ad oggi. GLI INFORTUNATI – L’si è imposta 0-1 in casa delloin Champion League, grazie a una prestazione solida che ha permesso di proseguire il cammino europeo in modo positivo. Tuttavia, il calendario fitto e le numerose assenze per infortunio rendono necessario un momento di pausa per la squadra, prima della delicata sfida di domenica contro la Juventus. Il giorno di riposo serve soprattutto per recuperare energie fisiche e mentali, vista la mole di partite giocate dall’in questa fase della stagione.