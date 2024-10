Fondi a società legate alla ‘Ndrangheta: commissariata Banca Progetto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto la gestione giudiziaria di Banca Progetto, un istituto finanziario milanese, per aver concesso finanziamenti a società collegate alla ‘Ndrangheta per un totale di oltre 10 milioni di euro. Questi finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza Fondi a società legate alla ‘Ndrangheta: commissariata Banca Progetto L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto la gestione giudiziaria di, un istituto finanziario milanese, per aver concesso finanziamenti acolper un totale di oltre 10 milioni di euro. Questi finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di FinanzaL'Identità.

Finanziamenti con garanzie dello Stato a società legate alla ‘ndrangheta : commissariata Banca Progetto - Finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole medie imprese, quindi “aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid” o “a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Secondo quanto riportato nella nota della procura, 'Banca Progetto 'ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali'' agevolando la locale di 'ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo. (Ilgiorno.it)