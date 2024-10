Inter-news.it - Fiorentina in rimonta sul San Gallo! Due su due con un ex Inter

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le italiane in campo in Europa questa sera anche la, che nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Conference League trova una vittoria inper 2-4 sul San. Due su due per i viola di Raffaele Palladino. DUE SU DUE – Seconda giornata di UEFA Conference League, che ha visto in campo la in Svizzera, sul campo del San. E la sfida non si mette sui binari giusti per i viola, che chiudono il primo tempo in svantaggio grazie alla rete di Mambimbi che al 23? porta in vantaggio gli elvetici. Negli spogliatoi, però, Raffaele Palladino trova argomenti convincenti per dare una scossa ai suoi uomini. E i risultati si vedono subito: rientrati dagli spogliatoi, dopo solo cinque minuti, è Lucas Martinez Cuarta a trovare il gol del pareggio per 1-1. Lala completa poi Ikoné, che solo quattro minuti dopo, al 54?, sigla l’1-2.