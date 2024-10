Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi il 23 e 24 novembre 2024. Un weekend dedicato all'artigianato dove poter trovare i regali di Natale più belli ed originali e conoscere chi li crea. Potrete trovare abbigliamento, bijoux, home décor, illustrazione e cartoleria, articoli per l'infanzia Veronasera.it - Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)- Iil 23 e 24 novembre 2024. Un weekend dedicato all'artigianato dove poter trovare i regali di Natale più belli ed originali e conoscere chi li crea. Potrete trovare abbigliamento, bijoux, home décor, illustrazione e cartoleria, articoli per l'infanzia

Musicultura 2025 : al via la ricerca di nuovi talenti musicali per il festival - Le serate finali si svolgeranno nel mese di giugno 2025 allo Sferisterio di Macerata, dove i vincitori saranno scelti non solo dal Comitato di Garanzia, ma anche dal voto del pubblico, creando un legame diretto tra artisti e spettatori. L’appuntamento annuale si distingue per la sua attenzione alla dimensione artistica della musica, senza limitazioni di genere e stile. (Gaeta.it)

Nuovi appuntamenti con Crisalide Festival : 'Cani lunari' di Francesco Marilungo e 'Voodoo' di Masque teatro - . . Sabato 26 ottobre al Teatro Felix Guattari di Forlì ancora prime nazionali nell’ambito della 31esima edizione di Crisalide Forlì Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia Masque teatro con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli. (Forlitoday.it)

I nuovi talenti della moda : tutti i vincitori del Festival di Hyères 2024 - Dal profilo IG @dolevelron. Doppietta belga Si aggiudica ben due riconoscimenti Romain Bichot, belga come il rpesidente della giuria Nicolas Di Felice. Porta a casa (a Parigi, dove è junior designer nell’ufficio stile Balenciaga) il premio Le 19M Métiers D’art – con cui ha garantiti 20. È un mix di qualcosa di tecnico, artistico e indossabile» ha spiegato il designer vincitore. (Amica.it)