Ferro di Cavallo, un'altra notte di danni e paura. Fermato di nuovo il 63enne denunciato per la bomba carta (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Ferro di Cavallo la tensione è sempre più alta. Il 63enne denunciato due giorni fa per aver fatto esplodere un ordigno artigianale nell’androne di un palazzo è stato Fermato e controllato dalla Polizia di Stato nella notte appena trascorsa metre si aggirava nel parcheggio condominiale con dei Perugiatoday.it - Ferro di Cavallo, un'altra notte di danni e paura. Fermato di nuovo il 63enne denunciato per la bomba carta Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Adila tensione è sempre più alta. Ildue giorni fa per aver fatto esplodere un ordigno artigianale nell’androne di un palazzo è statoe controllato dalla Polizia di Stato nellaappena trascorsa metre si aggirava nel parcheggio condominiale con dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bomba artigianale nell'androne del palazzo a Ferro di Cavallo : denunciato un 63enne - Un uomo di 63 anni è stato denunciato per l’esplosione di un ordigno nell’ingresso di un edificio, nel quartiere Ferro di Cavallo. L'accusa è di danneggiamento aggravato seguito da incendio. Secondo quanto appurato da Polizia di Stato e Carabinieri l'uomo, intorno alle ore 22.45 circa del 19... (Perugiatoday.it)

Bimbo di sei anni cade da cavallo durante una lezione di equitazione. Arriva l’eliambulanza del soccorso 118. Operato d’urgenza a Roma. L’incidente tra Colleferro e Artena - . Intervento tempestivo dei soccorsi Il personale del 118 è stato subito allertato e, dopo essere giunto sul posto, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Fortunatamente, l’intervento è riuscito e il piccolo non è in pericolo di vita, ma dovrà rimanere in osservazione per almeno un mese. (Dayitalianews.com)

Niente telecamere e nessun controllo: a Udine la sosta è più selvaggia che mai - La tanto discussa ztl, attivata lo scorso 2 aprile, non viene rispettata per mancanza di controlli: le telecamere saranno attivate soltanto in primavera ... (udinetoday.it)

Ferro nel cibo, mantieni alto il valore: ecco cosa devi mangiare ogni giorno - Per aumentare l’apporto di ferro, è consigliabile consumare carni come manzo, maiale, agnello, cavallo e pollo, ma anche tacchino. Questi alimenti forniscono una buona quantità di ferro facilmente ... (ricettasprint.it)

38^ edizione di “Genova Gioca”, a Villa Gruber tornano i giochi della tradizione per grandi e piccini - Domenica 27 ottobre a Villa Gruber arriva la 38^ edizione di “ Genova Gioca! Giochi d’Antan - Giochi della Tradizione”, l'evento per famiglie, realizzato con il patrocinio e il contributo finanziario ... (genovatoday.it)