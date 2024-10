Esplode la gioia dopo nove interminabili ore di discussione: Maysoon Majidi è libera, può uscire da quel carcere dove è rimasta rinchiusa per 10 mesi con l’accusa di essere una scafista. La ragazza si è sentita male al termine dell’udienza (Di giovedì 24 ottobre 2024) È libera Maysoon Majidi, l’attivista curda arrestata con l’accusa di essere una scafista, dopo essere arrivata sulla spiaggia di Roccella Ionica a bordo di un barcone. La donna era rinchiusa nel carcere di Reggio Calabria dallo scorso 29 luglio, e ha potuto lasciarlo al termine della lunga udienza, durante la quale sono state smontate tutte le accuse nei suoi confronti. L’attivista è stata liberata grazie alla richiesta di sospensione della misura cautelare. Un decreto che fa presagire una prossima assoluzione nell’udienza del 27 novembre. Iodonna.it - Esplode la gioia dopo nove interminabili ore di discussione: Maysoon Majidi è libera, può uscire da quel carcere dove è rimasta rinchiusa per 10 mesi con l’accusa di essere una scafista. La ragazza si è sentita male al termine dell’udienza Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È, l’attivista curda arrestata condiunaarrivata sulla spiaggia di Roccella Ionica a bordo di un barcone. La donna eraneldi Reggio Calabria dallo scorso 29 luglio, e ha potuto lasciarlo aldella lunga udienza, durante la quale sono state smontate tutte le accuse nei suoi confronti. L’attivista è statata grazie alla richiesta di sospensione della misura cautelare. Un decreto che fa presagire una prossima assoluzione nell’udienza del 27mbre.

