Lanazione.it - Endorsement dal Capitano Ultimo. Il generale De Caprio pro Bucci: "Vedo la voglia di opporsi alle mafie"

(Di giovedì 24 ottobre 2024)di, al secolo Sergio De, per il candidato del centrodestra Marco. Ildei Carabinieri, appartenente ai reparti speciali a cui si deve l’arresto di Totò Riina, in un video sui social ha rilanciato il proprio sostegno al candidato alla presidenza regionale, sostenendo che "quello che mi piace del sindacoè il suo modo civico di affrontare la politica che è risolvere i problemi della gente. Riin lui molto di Iole Santelli,questadi contrapporsi ai prepotenti, ai violenti,, senza ergersi a super uomo. Dialogando con le istituzioni e mettendosi a disposizione delle istituzioni che hanno il dovere di svolgere la lotta alla mafia e di difendere le altre istituzioni". Quindi, conclude, "lo incoraggio e lo voglio sostenere in questa sua azione civica. Il civismo è la nuova politica".