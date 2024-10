Emergenza acqua potabile: divieti immediati in 9 comuni, ecco dove! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara - L’acqua è risultata non potabile in diverse zone, scattando divieti urgenti per garantire la salute pubblica. Un allerta sanitaria ha colpito nove comuni nella provincia di Pescara, dove l’acqua prelevata dalla sorgente Vitello D’Oro a Farindola ha mostrato valori non conformi, rendendola non idonea all'uso alimentare. A Montesilvano, dove il sindaco ha già firmato un’ordinanza, è scattato il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, a meno che non venga bollita. Altri comuni come Pianella, Collecorvino, Loreto Aprutino e Spoltore si preparano a seguire la stessa linea, in risposta alla comunicazione della ASL riguardo alla non conformità dei campionamenti. L’ente gestore ACA ha fornito alla ASL un elenco dettagliato delle località colpite dall’inesattezza della sorgente, inclusi Cappelle sul Tavo, Moscufo, e Penne (con alcune esclusioni) tra gli altri. Abruzzo24ore.tv - Emergenza acqua potabile: divieti immediati in 9 comuni, ecco dove! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara - L’è risultata nonin diverse zone, scattandourgenti per garantire la salute pubblica. Un allerta sanitaria ha colpito novenella provincia di Pescara,l’prelevata dalla sorgente Vitello D’Oro a Farindola ha mostrato valori non conformi, rendendola non idonea all'uso alimentare. A Montesilvano,il sindaco ha già firmato un’ordinanza, è scattato il divieto di utilizzo dell’per scopi alimentari, a meno che non venga bollita. Altricome Pianella, Collecorvino, Loreto Aprutino e Spoltore si preparano a seguire la stessa linea, in risposta allacazione della ASL riguardo alla non conformità dei campionamenti. L’ente gestore ACA ha fornito alla ASL un elenco dettagliato delle località colpite dall’inesattezza della sorgente, inclusi Cappelle sul Tavo, Moscufo, e Penne (con alcune esclusioni) tra gli altri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acqua Contaminata in 9 Comuni del Pescarese: Scatta l'Allarme Potabilità - Cronaca Pescara - 24/10/2024 19:04 - Le analisi rivelano valori fuori norma in diverse località, l'acqua non è sicura per il consumo senza precauzioni. In corso ulteriori ... (abruzzo24ore.tv)

Ordinanza per l’uso dell’acqua potabile: vietato l’utilizzo senza bollitura in alcune zone di Montesilvano - In via precauzionale, il Sindaco ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari nelle aree indicate, a meno che non venga sottoposta a bollitura. Inoltre, l’ordinanza impone la ... (hgnews.it)

Catanzaro, Ordinanza sull'uso dell'acqua nel centro storico (Aggiornamento) - CATANZARO - Palazzo De Nobili rende noto che, fino a successive comunicazioni, resta in vigore l’ ordinanza sindacale che ha disposto la limitazione dell’uso dell’ acqua per scopo potabile nel centro ... (infooggi.it)

“Ordinanza acqua non potabile in vigore sino a esito controanalisi” - Lo ribadisce il Comune che parla di: "lieve alterazione dei valori registrati in rapporto ai parametri di potabilità" ... (catanzaroinforma.it)

Ordinanza acqua non potabile, Talerico: “E’ poco chiara” - Il consigliere comunale e regionale: "Quale sono esattamente le zone a cui si rivolge? Perchè non si indicano potenziali sintomi? Sono state fatte indagini periodiche?" ... (catanzaroinforma.it)