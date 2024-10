Elezioni regionali. Cosa succede in città se il sindaco si candida alla Regione Toscana (Di giovedì 24 ottobre 2024) PISTOIA Con l’incertezza relativa a vari punti del futuro politico regionale, la corsa al nuovo presidente della Regione Toscana sembra riguardare da vicino anche la nostra città se, come pare sempre più probabile, il candidato del centrodestra (con l’appoggio anche dell’oramai famoso mondo delle civiche dei sindaci) sarà l’attuale sindaco Alessandro Tomasi. Uno scenario che, però, al momento viene duramente combattuto dagli altri alleati della coalizione, in primis Forza Italia. Partito che, se il nome di Tomasi diventerà ufficiale, potrebbe avere un ruolo di rilievo nell’immediato futuro cittadino vista la carica attuale di vice-sindaco nelle mani di Anna Maria Celesti. La legge, in questi casi, infatti parla chiaro. Lanazione.it - Elezioni regionali. Cosa succede in città se il sindaco si candida alla Regione Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) PISTOIA Con l’incertezza relativa a vari punti del futuro politico regionale, la corsa al nuovo presidente dellasembra riguardare da vicino anche la nostrase, come pare sempre più probabile, ilto del centrodestra (con l’appoggio anche dell’oramai famoso mondo delle civiche dei sindaci) sarà l’attualeAlessandro Tomasi. Uno scenario che, però, al momento viene duramente combattuto dagli altri alleati della coalizione, in primis Forza Italia. Partito che, se il nome di Tomasi diventerà ufficiale, potrebbe avere un ruolo di rilievo nell’immediato futuro cittadino vista la carica attuale di vice-nelle mani di Anna Maria Celesti. La legge, in questi casi, infatti parla chiaro.

