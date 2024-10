Thesocialpost.it - Dopo Spano, anche Giuli? Voci di possibili dimissioni per il Ministro della Cultura

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Parafrasando, potremmo dire che “non c’è pace per la”.il caso Sanano e il pasticcionomina di Francesco, ora il Ministero è al centro di una bufera politica che potrebbe avere conseguenze dirette per ilAlessandro. Secondo quanto riportato da Repubblica, la situazione è diventata insostenibile. Il clima di tensione e di polemiche che ha già portato alledi figure chiave come per l’appuntoe Francesco Gilioli ormai pare inarrestabile. Così come le divisioni che si sono create all’interno di FdI in seguito alla criticatissima gestione delattualmente in carica. A cui si aggiungono gli echi del suo recente discorso di presentazione “surreale”, in cui si parlava di “apocalittismo difensivo” e di “infosfera globale“, diventato subito virale in rete.