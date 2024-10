Dai kolossal al fantasy passando per il cinema d’avanguardia, ecco quali sono i film più lunghi del mondo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono storie con durate record, da vedere almeno una volta nella vita, se si ha il coraggio. Si tratta di film interminabili. ecco 15 titoli con durate record. Logistics, 857 ore, 2021 Un contapassi che viene seguito dalla cinepresa in un viaggio a ritroso. Ambiancé, 720 ore, 2020 Sprazzi di luce e paesaggi dal significato criptico e numerologico. Leggi anche › film per Halloween? I nuovi e migliori horror 2024 da non perdere Heimat, 924 minuti, 1984 La saga della famiglia Simon lungo il XX secolo, in un villaggio immaginario. La Flor, 815 minuti, 2018 Dalla spy story all’autorialità francese, dal musical al B Movie. Empire, 485 minuti, 1965 Un unico piano sequenza, l’Empire State Building, dal giorno alla notte. Iodonna.it - Dai kolossal al fantasy passando per il cinema d’avanguardia, ecco quali sono i film più lunghi del mondo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cistorie con durate record, da vedere almeno una volta nella vita, se si ha il coraggio. Si tratta diinterminabili.15 titoli con durate record. Logistics, 857 ore, 2021 Un contapassi che viene seguito dalla cinepresa in un viaggio a ritroso. Ambiancé, 720 ore, 2020 Sprazzi di luce e paesaggi dal significato criptico e numerologico. Leggi anche ›per Halloween? I nuovi e migliori horror 2024 da non perdere Heimat, 924 minuti, 1984 La saga della famiglia Simon lungo il XX secolo, in un villaggio immaginario. La Flor, 815 minuti, 2018 Dalla spy story all’autorialità francese, dal musical al B Movie. Empire, 485 minuti, 1965 Un unico piano sequenza, l’Empire State Building, dal giorno alla notte.

