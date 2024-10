Ilrestodelcarlino.it - Città blindata per Mattarella

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con tutto il rispetto per il Presidente della Repubblica, che si è trovato a Bologna per un evento calendarizzato, ma ha trovato le tragedie dell'alluvione e dell'esplosione a Borgo Panigale, mi chiedo perchè in un momento così delicato anche per il traffico cittadino, sia stato bloccato il centro storico, via IV Novembre, piazza Roosevelt e zone limitrofe, completamente libere. Decine di moto/camionette/macchine di servizio, e varie centinaia di personale comunale, statale, istituzionale a fare presenza. Uno spreco incredibile di soldi dei contribuenti. Davide Rocchetta