Chiesa chiusa per rischio crolli. La comunità si riunisce in piazza per pregare (Di giovedì 24 ottobre 2024) La chiusura della Chiesa di Briano per il rischio crollo ha profondamente scosso la comunità della frazione di Caserta. Da qui l'iniziativa di alcuni residenti della zona: un momento comunitario in piazza Alfonso Fiorillo venerdì 1° novembre per la chiusura della parrocchia San Vincenzo Martire Casertanews.it - Chiesa chiusa per rischio crolli. La comunità si riunisce in piazza per pregare Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La chiusura delladi Briano per ilcrollo ha profondamente scosso ladella frazione di Caserta. Da qui l'iniziativa di alcuni residenti della zona: un momento comunitario inAlfonso Fiorillo venerdì 1° novembre per la chiusura della parrocchia San Vincenzo Martire

