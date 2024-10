Chicago Fire: Il nuovo episodio sembra confermare l’uscita di scena di un personaggio importante (Di giovedì 24 ottobre 2024) sembra che la 51 abbia davvero detto addio a un altro personaggio chiave, almeno così sembrava suggerire il quinto episodio della stagione 13 di Chicago Fire andato in onda ieri negli stati uniti. Dopo essere entrato a far parte del cast nella stagione 12, sembra che la permanenza di Michael Bradway nel ruolo di Jack Damon nella fiction di successo della NBC sia davvero giunta al termine. Come i fan ricorderanno, nel terzo episodio della stagione, Kidd ha preso la decisione di rimettere Damon “in panchina” dopo che aveva disobbedito a un ordine diretto durante una chiamata. Dopo che gli è stata comunicata la decisione, Damon si è scagliato contro Severide e sembrava che quell’episodio sarebbe stato un sipario per il personaggio. Nerdpool.it - Chicago Fire: Il nuovo episodio sembra confermare l’uscita di scena di un personaggio importante Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)che la 51 abbia davvero detto addio a un altrochiave, almeno cosìva suggerire il quintodella stagione 13 diandato in onda ieri negli stati uniti. Dopo essere entrato a far parte del cast nella stagione 12,che la permanenza di Michael Bradway nel ruolo di Jack Damon nella fiction di successo della NBC sia davvero giunta al termine. Come i fan ricorderanno, nel terzodella stagione, Kidd ha preso la decisione di rimettere Damon “in panchina” dopo che aveva disobbedito a un ordine diretto durante una chiamata. Dopo che gli è stata comunicata la decisione, Damon si è scagliato contro Severide eva che quell’sarebbe stato un sipario per il

