Centromarca Mutti | Leggi per crescita dimensionale industrie e investimenti

(Adnkronos) – "La Marca identifica l'Italia e insieme formano un binomio inscindibile fatto di qualità e di creatività, di bello e di ben fatto. Un patrimonio che il nostro Paese deve tutelare e valorizzare. Il valore dell'Industria di Marca va oltre il semplice, seppur notevole, contributo economico", sottolinea Francesco Mutti, presidente di Centromarca in occasione

Bellingham si è fatto male a un muscolo che il 10% della popolazione mondiale non ha (Marca) - In queste partite ha fatto molto bene. Abbiamo spinto di più su Vinicius, per la qualità che ha». Non c’è nessun problema con lui. Con questa squadra così forte offensivamente, gli attaccanti devono lavorare di più e lui lo sta facendo bene». Anche anatomicamente. Esordisce così Marca dopo aver ricevuto la notizia dell’infortunio di Bellingham. (Ilnapolista.it)

