Calafiori, infortunio meno grave del previsto: recupera per Inter-Arsenal? Le sue condizioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Calafiori ha subito un infortunio al ginocchio durante la sfida di Champions League tra Arsenal e Shakhtar Donetsk, giocata martedì scorso. La dinamica dell’infortunio ha subito fatto temere il peggio, ma fortunatamente per lui non dovrebbe essere un grosso problema. Riuscirà a recuperare in tempo dunque per Inter-Arsenal? meno DEL previsto – Riccardo Calafiori è stato costretto a lasciare il campo al 72? di Arsenal-Shakhtar Donetsk a causa di un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La dinamica dell’infortunio ha subito fatto temere il peggio, con la preoccupazione che potesse trattarsi di una lesione grave, come la rottura del legamento crociato. le notizie più recenti hanno portato un certo sollievo sia all’Arsenal che alla Nazionale italiana, di cui Calafiori è uno dei prospetti più Interessanti. Inter-news.it - Calafiori, infortunio meno grave del previsto: recupera per Inter-Arsenal? Le sue condizioni Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha subito unal ginocchio durante la sfida di Champions League trae Shakhtar Donetsk, giocata martedì scorso. La dinamica dell’ha subito fatto temere il peggio, ma fortunatamente per lui non dovrebbe essere un grosso problema. Riuscirà are in tempo dunque perDEL– Riccardoè stato costretto a lasciare il campo al 72? di-Shakhtar Donetsk a causa di un problema al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La dinamica dell’ha subito fatto temere il peggio, con la preoccupazione che potesse trattarsi di una lesione, come la rottura del legamento crociato. le notizie più recenti hanno portato un certo sollievo sia all’che alla Nazionale italiana, di cuiè uno dei prospetti piùessanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calafiori - sospiro di sollievo per Arsenal e Nazionale : l’infortunio al ginocchio non è grave - Riccardo Calafiori aveva chiesto il cambio al 72esimo nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per un problema il ginocchio. Dai primi accertamenti, sembra non essere qualcosa di grave fortunatamente. L’infortunio di Calafiori non ... (Ilnapolista.it)

Arsenal - infortunio Calafiori : ecco le novità - Il difensore romano ha rimediato un infortunio al ginocchio destro in occasione della sfida di Champions contro lo Shakhtar Bisognerà ancora attendere qualche ora per conoscere l’entità dell’infortunio di Riccardo Calafiori che, dalle prime ... (Calciomercato.it)

Calafiori - infortunio al ginocchio in Champions. Arteta : «Non sembrano esserci buone notizie» - Riccardo Calafiori ha dovuto lasciare il campo nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk al 72esimo a causa di un problema al ginocchio. Calafiori si fa male al ginocchio, Arteta: «Non sembrano esserci buone notizie» A fine gara, il ... (Ilnapolista.it)

Infortunio Calafiori - attesa per gli esami : Spalletti è in ansia - Il difensore romano si è infortunato nella sfida ieri di Champions League contro lo Shakhatar Donetsk Tutti i tifosi dell’Arsenal e della Nazionale italiana sono in ansia per le condizioni di Riccardo Calafiori. Il difensore romano ieri è uscito ... (Calciomercato.it)