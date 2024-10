Quotidiano.net - Bankitalia, in arrivo un consistente aumento di domanda dei mutui

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi credito delle imprese in Italia è continuata a diminuire, seppur più lievemente rispetto ai ritmi registrati a partire dai primi mesi del 2023, eppure la richiesta dida parte delle famiglie "ha registrato un nuovo marcato". È quanto riportato dalla Banca d'Italia nel suo studio dedicato al credito bancario, relativo al nostro Paese, e con cui contribuisce all'indagine per tutta l'area area Euro ed elaborata dalla BCE (Bank lending survey). Anche nel nostro Paese, infatti, nel terzo trimestre, si sono stabilizzati i criteri delle banche per l'offerta di credito alle imprese e suialle famiglie, mentre si è registrato ancora un leggero inasprimento sul credito al consumo, segno di una "minore tolleranza per il rischio" da parte degli istituti.