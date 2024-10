Anteprima24.it - Bagarre mercato, l’opposizione pressa: “Almeno un giorno in piazza Risorgimento”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La comunicazione trasmessa al Sindaco dai genitori della Sant’Angelo a Sasso fa emergere ancora una volta la problematicità della decisione assunta dall’Amministrazione di allocare un’area mercatale davanti all’ingresso di uno degli edifici scolastici più frequentati della città”. Così in una nota i consiglieri di opposizione De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio. “Abbiamo sin da subito – scrivono – rilevato la disfunzionalità di tale scelta, in termini non solo di parcheggio e viabilità, ma soprattutto di sicurezza dei bambini (infanzia ed elementari) che utilizzano il varco in questione.