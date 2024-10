Aumento del ticket d’ingresso a Venezia: nuove regole per i turisti dal 2025 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune di Venezia ha comunicato importanti aggiornamenti riguardanti il ticket d’accesso al centro storico per i turisti. A partire dall’aprile 2025, il costo del ticket aumenterà, passando da 5 a 10 euro per coloro che prenotano a ridosso della visita. Tuttavia, i visitatori che pianificheranno il loro viaggio con almeno quattro giorni di anticipo potranno usufruire di un prezzo ridotto. Vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni che riguarderanno i flussi turistici. I giorni in cui si paga il ticket Nel 2025, il ticket per accedere al centro storico di Venezia sarà obbligatorio in 54 giornate specifiche. Queste date escluderanno le isole della laguna e chi si reca in Piazzale Roma, al Tronchetto o alla Stazione Marittima senza entrare nella parte antica della città. Gaeta.it - Aumento del ticket d’ingresso a Venezia: nuove regole per i turisti dal 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune diha comunicato importanti aggiornamenti riguardanti ild’accesso al centro storico per i. A partire dall’aprile, il costo delaumenterà, passando da 5 a 10 euro per coloro che prenotano a ridosso della visita. Tuttavia, i visitatori che pianificheranno il loro viaggio con almeno quattro giorni di anticipo potranno usufruire di un prezzo ridotto. Vediamo nel dettaglio ledisposizioni che riguarderanno i flussici. I giorni in cui si paga ilNel, ilper accedere al centro storico disarà obbligatorio in 54 giornate specifiche. Queste date escluderanno le isole della laguna e chi si reca in Piazzale Roma, al Tronchetto o alla Stazione Marittima senza entrare nella parte antica della città.

