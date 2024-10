Oasport.it - ATP Vienna, Khachanov raggiunge Berrettini ai quarti. Machac elimina Dimitrov

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ottavi di finale in archivio per il torneo ATP 500 di. Lorenzo Musetti aveva già passato il turno grazie al forfait di Gael Monfilsndo così Alexander Zverev, mentre Matteoha mostrato una delle sue migliori versioni battendo Frances Tiafoe. E il romano se la vedrà con Karen; il russo ha rischiato con Brandon Nakashima, che era partito a mille stravincendo la prima frazione per 6-1, ma poi il numero 24 al mondo ha rimesso in piedi la partita, aggiustando le percentuali e approfittando anche del calo del suo avversario. Italia che oltre Lorenzo e Matteo non ha più rappresentanti dopo i ko di Luciano Darderi e Flavio Cobolli con Jack Draper ed Alex De Minaur.