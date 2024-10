Anche fuori Milano allarme trasporti: mancano gli autisti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo a Milano città mancano gli autisti dei pullman. La situazione sembra critica Anche nella zona a sud del capoluogo. Le conseguenze: mezzi pubblici più rari e disagi in aumento per i residenti. Per discutere di questo tema, la Città metropolitana di Milano e l'Agenzia di bacino del Milanotoday.it - Anche fuori Milano allarme trasporti: mancano gli autisti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo acittàglidei pullman. La situazione sembra criticanella zona a sud del capoluogo. Le conseguenze: mezzi pubblici più rari e disagi in aumento per i residenti. Per discutere di questo tema, la Città metropolitana die l'Agenzia di bacino del

Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti - uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica - Le regole da seguire ? «Movimento regolare, abbondante idratazione e un’alimentazione povera di grassi ma ricca di fibre e di alimenti che possano contribuire a mantenere l’intestino regolare, sono le regole di base – conclude il dottor Bianchetti. . – Però è importante ribadire che la colonscopia è ormai diventato un esame di routine, che può e deve essere affrontato senza la paura né del dolore né di complicanze come la perforazione, che rappresenta in genere il maggior timore nei pazienti ma che si verifica in realtà in una percentuale bassissima di casi, inferiore all’1%. (Iodonna.it)

Caso Santanché a Milano o Roma? Deciderà la Cassazione - Oppure se gli atti dovranno passare a Roma e in quel caso si tornerà indietro alla fase prima della chiusura indagini e dell’esercizio dell’azione penale da parte dei pm. E ha aggiunto: "Io ho rispetto della magistratura, quello che mi dispiace è che una piccola parte della magistratura fortemente politicizzata vada a discapito della maggioranza dei magistrati che fanno con dedizione e passione il proprio lavoro". (Ilgiorno.it)

Dopo la figuraccia di Milano - Roma neanche si presenta : ecco come l’Italia ha perso la finale di Champions League 2027 - Davvero Roma non avrebbe potuto farcela o chi di dovere non ci ha creduto fino in fondo? Non lo sapremo mai. La mancata comunicazione rischia di diventare un vero caso diplomatico, non senza conseguenze, e possibili ripercussioni anche sul dossier per gli Europei 2032. Ufficiosamente per motivi politici: pare che sondato il terreno ai piani alti e capito che, dopo il ritiro di Milano, la Uefa non era predisposta a darci una seconda occasione, si è deciso di non presentarsi proprio, per non esporsi a un ulteriore smacco. (Ilfattoquotidiano.it)