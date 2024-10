Alien: Romulus – Il fumetto prequel che rivela le ultime vicende dello Xenomorfo originale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il nuovo fumetto targato Marvel, viene alla luce un viaggio nel passato della saga di Alien, tra scoperte scientifiche e nuovi orrori Il film Alien: Romulus è il nuovo prequel della celebre saga di Alien, diretto da Fede Álvarez e co-scritto da Álvarez e Rodo Sayagues. Ambientato circa 20 anni dopo gli eventi del film originale Alien (1979) e 37 anni prima di Aliens (1986), il film esplora il destino dello Xenomorfo originale, designato XX121. La trama inizia con la Weyland-Yutani Corporation che scopre i resti della Nostromo, la nave distrutta nel primo film, quasi 25 anni dopo la sua distruzione. Tra i resti, viene trovato un bozzolo contenente i resti dello Xenomorfo originale. Questo campione viene portato alla stazione spaziale di ricerca Romulus per essere esaminato da un ufficiale scientifico che i fan più accaniti ricorderanno molto bene. Nerdpool.it - Alien: Romulus – Il fumetto prequel che rivela le ultime vicende dello Xenomorfo originale Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il nuovotargato Marvel, viene alla luce un viaggio nel passato della saga di, tra scoperte scientifiche e nuovi orrori Il filmè il nuovodella celebre saga di, diretto da Fede Álvarez e co-scritto da Álvarez e Rodo Sayagues. Ambientato circa 20 anni dopo gli eventi del film(1979) e 37 anni prima dis (1986), il film esplora il destino, designato XX121. La trama inizia con la Weyland-Yutani Corporation che scopre i resti della Nostromo, la nave distrutta nel primo film, quasi 25 anni dopo la sua distruzione. Tra i resti, viene trovato un bozzolo contenente i resti. Questo campione viene portato alla stazione spaziale di ricercaper essere esaminato da un ufficiale scientifico che i fan più accaniti ricorderanno molto bene.

