Oasport.it - A che ora gioca Berrettini-Khachanov, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’esito della sfida tra Karene Brandon Nakashima ha stabilito il nome del prossimo avversario di Matteoin vista dei quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Opendi tennis, in corso a, in Austria. Il romano se la vedrà domani con, che ha regolato in tre set l’americano. La sfida dell’azzurro sarà la terza ina partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro di Matteoavrà inizio non prima delle ore 18.00. Il tennista italiano nei precedenti contro il russo è in vantaggio per 4-0. La diretta tv del match di Matteodel torneo di, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.