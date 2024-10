Oasport.it - WTA Guangzhou 2024, Bronzetti ai quarti contro Wang. Avanzano anche Danilovic e Bouzas Maneiro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prosegue il cammino di Lucianel WTA di. Sul cemento cinese la tennista romagnola ha raggiunto idi finale dopo la bella vittoria in due set sulla rumena Jaqueline Cristian, numero 74 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Decisivo soprattutto il primo set, con l’azzurra che è riuscita a recuperare un break di svantaggio e ad annullare addirittura sei set point all’avversaria. Adesso neidi finaleaffronterà la tennista di casaXiyu, numero 99 della classifica mondiale. La cinese è riuscita a vincere in rimonta il derby con la connazionale Wei Sijia, imponendosi per 3-6 6-0 7-5. A staccare il biglietto per idi finale sono stateOlgae Jessica