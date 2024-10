Ilgiorno.it - Visite specialistiche e liste d’attesa un problema anche in Lombardia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – Dalla difficoltà di contattare il proprio medico in tempi brevi alle lungheper prenotare esami o, l’accesso alle cure sanitarie resta un percorso a ostacoli. Lo conferma il nuovo Rapporto civico sulla salute, presentato da Cittadinanzattiva presso il Ministero della Salute, che mette insieme dati di varie fonti, comprese le segnalazioni arrivate dai cittadini. Per quanto riguarda la, non mancano aspetti positivi rispetto ad altre regioni, ma restano le difficoltà segnalate dai cittadini per il mancato accesso alle prestazioni: circa una segnalazione su tre riguarda proprio questo aspetto, in crescita del 2,8% rispetto al 2022, dell’8,6% rispetto al 2021.