Vi abbiamo scoperti Shaila e Lorenzo al Grande Fratello spagnolo è già il caos | là dentro hanno capito

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ingresso diGatta eSpolverato nella casa del Gran Hermano in Spagna ha generato non poche discussioni, dividendo non solo il pubblico, ma anche i concorrenti. Tra chi li osserva con scetticismo ci sono Javi e Vanessa, i quali sono convinti che i due stiano seguendo un copione ben studiato. “Recitano,un copione”, ha affermato Javi, esprimendo dubbi sulla sincerità della coppia. L’avventura diin Spagna è cominciata da poco e si concluderà la prossima settimana, quando rientreranno in Italia. Prima di partire,ha messo fine a ogni possibile ambiguità riguardo a Javier Martínez, dichiarando di non nutrire sentimenti forti nei suoi confronti, escludendo così una relazione. Questa decisione ha gettato nelJavier, che si è confidato e ha condiviso il suo dispiacere. Leggi anche: “Vi siete decisi”.