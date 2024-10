Metropolitanmagazine.it - Veralab sbarca in Svizzera: l’Estetista Cinica avvia una collab con Globus

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In meno di 10 anni,è passata da essere una piccola azienda nata dal genio di un’estetista, ad essere tra i brand più venduti in Italia. Infatti, attualmente il suo fatturato si aggira intorno ai 70 milioni di euro. E possiede due negozi di proprietà, a Roma e a Milano, e vanta una presenza in più di 500 farmacie, 350 profumerie e in grandi magazzini come La Rinascente e il Fondaco dei Tedeschi a Venezia. Ora il brand delè pronto perre in, grazie allaorazione condi Cristina Fogazzi approda ingrazie aPer i pochissimi che non lo conoscessero ancora, si tratta di un brand italiano di prodotti cosmetici. Fondato nel 2015 da Cristina Fogazzi, in arte, si espande nel mercato svizzero con un partner d’eccezione. Ha infattito unacon la catena di department store