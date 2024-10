Torneo negato a due fratelli albanesi. Ma l’unione batte burocrazia e Fifa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla fine il lavoro di squadra ha portato alla vittoria. E’ una storia di pallone, ma soprattutto di integrazione quella raccontata dall’assessore ai Servizi sociali del comune di Rimini, Kristian Gianfreda. La storia è quella di due fratelli arrivati a Rimini, quando avevano 8 anni, dall’Albania. E cresciuti, grazie a un progetto del Comune, nella comunità di minori senza genitori. Con la passione per il calcio: uno gioca in difesa, l’altro a centrocampo. Hanno talento e gli allenatori della Polisportiva Stella li accolgono subito a braccia aperte. "Allenamenti, le fatiche, gli sforzi, il talento espresso sull’erba e un sogno nel cassetto – racconta l’assessore riminese – partecipare con la maglia della Polisportiva Stella a un importante Torneo a Barcellona". Ma un ostacolo burocratico ha rischiato di far restare quel sogno nel cassetto. Ilrestodelcarlino.it - Torneo negato a due fratelli albanesi. Ma l’unione batte burocrazia e Fifa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla fine il lavoro di squadra ha portato alla vittoria. E’ una storia di pallone, ma soprattutto di integrazione quella raccontata dall’assessore ai Servizi sociali del comune di Rimini, Kristian Gianfreda. La storia è quella di duearrivati a Rimini, quando avevano 8 anni, dall’Albania. E cresciuti, grazie a un progetto del Comune, nella comunità di minori senza genitori. Con la passione per il calcio: uno gioca in difesa, l’altro a centrocampo. Hanno talento e gli allenatori della Polisportiva Stella li accolgono subito a braccia aperte. "Allenamenti, le fatiche, gli sforzi, il talento espresso sull’erba e un sogno nel cassetto – racconta l’assessore riminese – partecipare con la maglia della Polisportiva Stella a un importantea Barcellona". Ma un ostacolo burocratico ha rischiato di far restare quel sogno nel cassetto.

