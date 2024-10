Temptation Island, le Pagelle alle coppie di questa edizione: Federica pensati Tronista, Anna ma che combini! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova edizione di Temptation Island si è conclusa con la settima e ultima puntata, in onda su Canale 5 martedì 22 ottobre 2024. Ecco cosa è successo alle coppie di questa stagione, e le nostre Pagelle. Comingsoon.it - Temptation Island, le Pagelle alle coppie di questa edizione: Federica pensati Tronista, Anna ma che combini! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuovadisi è conclusa con la settima e ultima puntata, in onda su Canale 5 martedì 22 ottobre 2024. Ecco cosa è successodistagione, e le nostre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island senza rivali. Sfida dei talk show : chi sale sul podio - Gli ascolti televisivi e i dati Auditel di martedì 22 ottobre 2024 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della miniserie Mike, omaggio al centenario della nascita di Mike Bongiorno e interpretata da Claudio Gioè e Valentina Romani, ... (Iltempo.it)

Mirco punge la ex Giulia dopo Temptation Island - poi cancella tutto : la foto rimossa - Come tutti i telespettatori di Temptation Island avranno avuto modo di vedere, tra le coppie scoppiate nel programma c’è anche quella formata da Mirco e Giulia. I due hanno deciso di uscire dal reality show separatamente, principalmente per volere ... (Tutto.tv)

Ascolti Tv - ‘Mike’ cala a 2.8 mln - vince ‘Temptation Island’ 3 mln - Nella serata tv di ieri, martedì 22 ottobre 2024, in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 4.552.000, 22.58%; ‘Affari Tuoi’ 5.578.000, 26.13%; su Canale 5 ‘Striscia la Notizia‘ 2.889.000 telespettatori, share 13.57%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.850.000 ... (Lapresse.it)