Storia in NBA i James sono i primi padre e figlio in campo

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)scesi sul parquet nella notte La casacca è la stessa, quella dei Los Angeles Lakers, il cognome pure:. Non è ovviamente omonima: LeBrone ilBronny hanno fatto ladiventano diin. Nella notte, quando è partita l’NBA, i due hanno fatto il loro debutto. Tutte le telecamere e le scene socialper loro. “Family over everything” ?? pic.twitter.com/CdJdMcJoXA — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 23, 2024 In un video si vede come LeBron chieda alse sia pronto e poi: “Gioca e basta, non preoccuparti, vai là fuori e dacci dentro”. A osservare la scena, oltre milioni di fan anche Savannah, moglie di LeBron e madre Bronny, in compagnia degli altri due figli della coppia Bryce e Zhuri. PerJunior si è trattato del debutto in Nba, mentre ilè alla ventiduesima stagione nella lega. Nel.