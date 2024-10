Quotidiano.net - Si innamora dell’intelligenza artificiale e si suicida a 14 anni. La mamma fa causa all’app

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) New York, 23 ottobre 2024 – Era il 2013 quando in ‘Her’ Joaquin Phoenix parlava e siva di Samantha, un’intelligenzacon la sensualissima voce di Scarlett Johansson. Sewell Setzer invece è un ragazzo di 14in carne e ossa e passa mesi a dialogare con la sua fidanzata ‘virtuale’, un ‘bot’. Sie a un certo punto decide di togliersi la vita. Accade qualche mese fa a Orlando, in Florida, secondo quanto raccontato dalladel ragazzo, che decide di farea Character.Ai, un’app che permette di interagire con personaggi creati con l’intelligenza. Nel caso di Sewell Setzer, il ragazzino, il bot si chiamava Daenerys Targaryen come la regina del Trono di Spade. “Mi mancherai sorellina”, le aveva scritto il ragazzo prima di togliersi la vita: “Mi mancherai anche tu, dolce fratello”, aveva replicato il bot.