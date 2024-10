Scopri le community online al femminile per empowerment e networking (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un viaggio tra le migliori piattaforme per donne che vogliono crescere e connettersi Le migliori community online al femminile per crescita e supporto su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Scopri le community online al femminile per empowerment e networking Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un viaggio tra le migliori piattaforme per donne che vogliono crescere e connettersi Le migliorialper crescita e supporto su Donne Magazine.

Le migliori community online per lavoro - inclusione e sicurezza delle donne - Con oltre 100. The Sorority (sicurezza delle donne) La community The Sorority si ritrova su una piattaforma dedicata alle donne e alle minoranze di genere, creata per offrire supporto reciproco e sicurezza in situazioni di pericolo, come episodi di violenza o molestie. Se questi temi ti stanno a cuore, potrebbe essere la community giusta per te. (Dilei.it)

Firenze - consultazione online sul traffico : riparte la community digitale MetaFirenze - Oltre a poter votare in modo semplice e veloce, i fiorentini avranno la possibilità di commentare e approfondire i temi principali proposti sulle pagine Facebook e Instagram di MetaFirenze. Tutto ciò che emergerà dal confronto sarà analizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che rappresenta un elemento sempre più centrale nel comprendere le opinioni dei cittadini e supportare il ... (Lanazione.it)