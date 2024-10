Roman Polanski, stop al processo civile per stupro: accordo fra le parti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Annullato il processo civile per stupro contro Roman Polanski negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il legale del regista, Alexander-Rufus Isaac, con una nota ad Afp parlando di un accordo fra le parti che ha portato alla risoluzione del caso con «reciproca soddisfazione». Il 91enne premio Oscar era stato accusato di aver aggredito nel 1973 una ragazza di 16 anni nella sua abitazione di Los Angeles dopo averle offerto una cena. La vittima, che scelse di rimanere anonima, aveva reso pubbliche le accuse nel 2017 chiedendo un risarcimento in denaro, mentre la denuncia era stata depositata solo sei anni dopo, nel giugno 2023. Roman Polanski, la ricostruzione del caso e le altre accuse di abusi sessuali La vittima, all’epoca dei fatti minorenne, aveva raccontato di essere andata a cena con Polanski nel 1973 in un ristorante di Los Angeles. Lettera43.it - Roman Polanski, stop al processo civile per stupro: accordo fra le parti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Annullato ilpercontronegli Stati Uniti. Lo ha annunciato il legale del regista, Alexander-Rufus Isaac, con una nota ad Afp parlando di unfra leche ha portato alla risoluzione del caso con «reciproca soddisfazione». Il 91enne premio Oscar era stato accusato di aver aggredito nel 1973 una ragazza di 16 anni nella sua abitazione di Los Angeles dopo averle offerto una cena. La vittima, che scelse di rimanere anonima, aveva reso pubbliche le accuse nel 2017 chiedendo un risarcimento in denaro, mentre la denuncia era stata depositata solo sei anni dopo, nel giugno 2023., la ricostruzione del caso e le altre accuse di abusi sessuali La vittima, all’epoca dei fatti minorenne, aveva raccontato di essere andata a cena connel 1973 in un ristorante di Los Angeles.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polo - bollicine e ballerine. Starring The Palace - hotel e movie cult di Polanski - per entrambi una galassia di stelle. Auguri maestro Roman. Benvenuti a Gstaad dove ancora volano le farfalle. Irresistibile il richiamo delle sirene - il Festival di Ravello. Grazie maestro Alessio Vlad. - Lontani dall’ultra/cafonal dell’estate in corso sulle coste santropezine e smeraldine, zoccoli griffati e zoccole sfolgoranti. C’é Gstaad, eremo di bilionaire ( eh, mica parliamo di Briatore), isola felice di bon ton, dove il metro quadrato costa ... (Ilgiornaleditalia.it)

Zoë Kravitz su Roman Polanski : "È bene separare l'opera d'arte dall'artista" - La star di The Batman Zoë Kravitz si è espressa sul caso Roman Polanski, confessando di apprezzare la sua opera nonostante le controversie che riguardano la figura del regista. Nell'era in cui molte celebrità vengono cancellate, a volte può essere ... (Movieplayer.it)

Zoë Kravitz : "So che ammirare Roman Polanski può risultare controverso" - L'attrice, sceneggiatrice e regista Zoë Kravitz non ha esitato nel citare Roman Polanski come sua fonte di ispirazione nonostante le critiche al regista. Zoë Kravitz ha svelato di essere consapevole di come la sua ammirazione per Roman Polanski ... (Movieplayer.it)