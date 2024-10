Agi.it - Recuperato il corpo del militare disperso nel lago di Bolsena

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Ildelneldiè stato individuato enella notte dai sommozzatori. Si trovava a circa 24 metri di profondità. La salma è stata affidata al Nucleo investigativo dei carabinieri. "Era in corso una esercitazione con l'elicottero, i militari che si immergevano in acqua. Purtroppo un soldato non è risalito. Sono in corso le ricerche. La speranza è che venga ritrovato vivo", aveva dichiarato ieri Mario Fanelli, sindaco di Capodimonte, in provincia di Viterbo, che si trovava sul luogo dell'incidente.