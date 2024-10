Raccolte 1.501 donazioni. Buon dato, ma si può fare di più (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È positivo il bilancio dei primi nove mesi del 2024 dell’Avis di Cesenatico, l’associazione di volontariato che raggruppa un migliaio di volontari donatori di sangue. Lo rende noto il presidente Francesco Sami, il quale comunica che dal 1° gennaio al 30 settembre, sono state Raccolte 1.501 donazioni, di cui 1.012 di sangue intero, 482 di plasma da aferesi e 7 di plasma piastrinoaferesi. Sami evidenzia quanto sia importante la disponibilità di sangue per gli interventi chirurgici, le trasfusioni e le cure di alcune patologie: "Oggi l’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglioramento delle cure e della qualità di vita degli ammalati, ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue. Ilrestodelcarlino.it - Raccolte 1.501 donazioni. Buon dato, ma si può fare di più Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È positivo il bilancio dei primi nove mesi del 2024 dell’Avis di Cesenatico, l’associazione di volontariato che raggruppa un migliaio di volontari donatori di sangue. Lo rende noto il presidente Francesco Sami, il quale comunica che dal 1° gennaio al 30 settembre, sono state1.501, di cui 1.012 di sangue intero, 482 di plasma da aferesi e 7 di plasma piastrinoaferesi. Sami evidenzia quanto sia importante la disponibilità di sangue per gli interventi chirurgici, le trasfusioni e le cure di alcune patologie: "Oggi l’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglioramento delle cure e della qualità di vita degli ammalati, ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue.

