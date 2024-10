Bergamonews.it - Prese a sprangate l’ex moglie: condanna a 8 anni e 4 mesi confermata in Appello

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Calusco d’Adda.inlaa 8e 4per tentato omicidio e lesioni, a carico di un uomo che aveva preso ae ferito un passante intervenuto per difendere la donna. La vittima, albanese di 44, si era da poco separata dal marito ed era uscita di casa con le due figlie minori. La mattina del 15 maggio 2023, intorno alle 9, era andata a fare la spesa al supermercato Lidl di Calusco d’Adda. Mentre stava caricando le borse nel bagagliaio della macchina, è stata aggredita dal suo ex. L’uomo, N.B., 52, l’aveva attesa nel parcheggio, aveva preso un tubo di ferro trovato in un’aiuola e l’aveva tirato in testa alla: due colpi molto violenti, che le avevano spaccato le ossa del cranio.