Piove ancora, nuova allerta a Reggio, Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Bagnolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Reggio Emilia, 23 ottobre 2024 - nuova allerta per alcune zone nei territori già interessati da esondazioni negli ultimi giorni, tra Reggio città e la Bassa. Nella riunione serale del Centro Operativo Intercomunale non sono emerse nuove criticità, nonostante le precipitazione siano state più intense di quanto previsto. Ma sulla base delle valutazioni fatte dalle autorità idrauliche (AiPo e Consorzio di Bonifica), la popolazione residente in alcune aree, appositamente individuate, è invitata a non soggiornare nei locali posti al piano terra ed in eventuali seminterrati, da stasera e fino al termine dell'emergenza. I sindaci stanno provvedendo ad informare casa per casa tutti i residenti nelle aree in questione.

