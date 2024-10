Lapresse.it - Papa Francesco: “Terribili le statistiche dei morti in Ucraina”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oltre 20mila pellegrini hanno assistito, in Piazza San Pietro a Roma, all’udienza generale del mercoledì di. “Fratelli e sorelle preghiamo per la pace. Oggi al mattino presto ho ricevuto ledeiin. È terribile. La guerra non perdona, la guerra è una sconfitta”, ha detto il Pontefice ricordando le vittime dei conflitti in corso ine in Medioriente. “Preghiamo il Signore per la pace. Non dimentichiamo la Palestina, che sta soffrendo attacchi inumani, e non dimentichiamo Israele. C’è una cifra che deve spaventarci: gli investimenti in armi. Guadagnare con la morte”, ha concluso Bergoglio.