Olio lubrificante rubato, la Guardia di Finanza ferma un carico destinato a una società campana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Guardia di Finanza di Palmanova ha recentemente intercettato un carico sospetto di Olio lubrificante proveniente dalla Romania, sollevando interrogativi sulla provenienza e le modalità di acquisizione del prodotto. L'operazione ha messo in luce una significativa evasione fiscale, con il prodotto in questione, dal peso di circa 1000 kg, che era stato sottratto al pagamento delle imposte. Le autorità hanno agito prontamente, confiscando la merce e denunciando due individui coinvolti nel trasporto illecito. Intervento della Guardia di Finanza Il fermo della cisterna è avvenuto mentre transitava nei pressi di Palmanova, portando all'analisi del carico trasportato.

