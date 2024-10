MOVIOLA – Young Boys-Inter Dumfries atterrato | per Oliver è rigore Arnautovic sbaglia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Episodio daad inizio secondo tempo di, match valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2024/2025. I nerazzurri scendono in campo nella ripresa con un altro piglio eentra dentro in area die viene affossato con il braccio da Hadjam. Per l’arbitronon c’è nessun dubbio, è calcio dima decide di non ammonire il terzino delloche sarebbe stato espulso in quanto già ammonito. Dal dischetto ci vache però si fa ipnotizzare dall’estremo difensore svizzero e si rimane sullo 0-0.: perSportFace.