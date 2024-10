Mistero sulla morte di una donna: è arrivata in ospedale con una ferita alla testa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rimini, 23 ottobre 2024 - C'è un velo di giallo che aleggia sopra la morte di un'anziana riminese residente a Viserba, che questa notte è purtroppo deceduta al Pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, dove è stata trasportata d'urgenza dal personale del 118 intervenuto nella sua abitazione su richiesta dei familiari che vivono con lei. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna sia rimasta vittima di una caduta accidentale, a seguito della quale avrebbe battuto violentemente la testa. Proprio questa ferita, ad alcune ore dal ricovero, è infine risultata fatale per l'anziana nonostante le cure dei sanitari dell'Infermi. Tuttavia sono comunque in corso accertamenti e verifiche compiute da parte dei militari della stazione di Viserba, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura. Ilrestodelcarlino.it - Mistero sulla morte di una donna: è arrivata in ospedale con una ferita alla testa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rimini, 23 ottobre 2024 - C'è un velo di giallo che aleggia sopra ladi un'anziana riminese residente a Viserba, che questa notte è purtroppo deceduta al Pronto soccorso dell'di Rimini, dove è stata trasportata d'urgenza dal personale del 118 intervenuto nella sua abitazione su richiesta dei familiari che vivono con lei. Dai primi accertamenti sembrerebbe che lasia rimasta vittima di una caduta accidentale, a seguito della quale avrebbe battuto violentemente la. Proprio questa, ad alcune ore dal ricovero, è infine risultata fatale per l'anziana nonostante le cure dei sanitari dell'Infermi. Tuttavia sono comunque in corso accertamenti e verifiche compiute da parte dei militari della stazione di Viserba, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dProcura.

