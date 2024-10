Milano, 85enne derubato al supermercato: presi 4 stranieri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E' stato arrestato un 37enne che poco prima aveva rubato il portafogli a un anziano di 85 anni; nei guai anche tre suoi connazionali Imolaoggi.it - Milano, 85enne derubato al supermercato: presi 4 stranieri Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E' stato arrestato un 37enne che poco prima aveva rubato il portafogli a un anziano di 85 anni; nei guai anche tre suoi connazionali

