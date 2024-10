Migranti: Meloni, preso impegni con italiani, lavorerò giorno e notte per rispettarli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Mi sono presa degli impegni con il popolo italiano, secondo quella che è la volontà della maggioranza degli italiani, e farò tutto quello che posso per rispettarli, compreso, se necessario, lavorare giorno e notte”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno. Lapresse.it - Migranti: Meloni, preso impegni con italiani, lavorerò giorno e notte per rispettarli Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Mi sono presa deglicon il popolo italiano, secondo quella che è la volontà della maggioranza degli, e farò tutto quello che posso per, com, se necessario, lavorare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergamo si colora di biancoverde, allo stadio la festa nerazzurra - Foto e video della giornata - LA CHAMPIONS. In tanti in Città Alta e per le vie del centro nella mattinata di mercoledì 23 ottobre, qualcuno ha già raggiunto il meeting point di Piazzale Alpini nel primo pomeriggio. Poi dalle 16.3 ... (ecodibergamo.it)

Cosa fa Tusas, la società aerospaziale turca dove c'è stato un attentato - Si occupa di produrre il primo caccia turco, Kaan, e di sviluppare droni, elicotteri e sistemi satellitari. Due i morti nell'attacco al quartier generale ... (wired.it)

Cos’è esattamente la biodiversità - E perché è importante anche per l'umanità, tanto che ogni due anni i paesi delle Nazioni Unite si riuniscono per accordarsi su come conservarla ... (ilpost.it)