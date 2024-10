Ilfattoquotidiano.it - Michelin alla prova del grande inverno. Al debutto i nuovi pneumatici Alpin 7

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 15 novembre, su molte strade urbane ed extraurbane, c’è l’obbligo diinvernali, se non si hanno a bordo le catene da neve. Il mercato delle gomme termiche in Italia è molto stabile in termini di volumi e ha visto, nel tempo, la crescita della dimensione dei cerchi che ormai vanno dai 18” in su e la predominanza di marche premium. Insieme a quello delle “all season”, che dal 2015 al 2023 è cresciuto del 220%, rappresenta circa il 50% delle vendite. I numeri sono snocciolati da Antonio di Benedetto, responsabile prodotto B2C di, in occasione della presentazionestampa del nuovo7. Nomen omen, si tratta dell’ultimo arrivato nella gamma invernale della Casa, valido alleato per chi incontra spesso condizioni di guida severe, con temperature spesso inferiori ai 7°.