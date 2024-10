Marina Di Guardo, la mamma della Ferragni di nuovo single: la storia con Frank Kelcz è finita, c’entrano Fedez e Chiara (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo mesi di indiscrezioni, sembra confermata la rottura tra Marina Di Guardo e il manager inglese Frank Kelcz. L'articolo Marina Di Guardo, la mamma della Ferragni di nuovo single: la storia con Frank Kelcz è finita, c’entrano Fedez e Chiara proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Marina Di Guardo, la mamma della Ferragni di nuovo single: la storia con Frank Kelcz è finita, c’entrano Fedez e Chiara Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo mesi di indiscrezioni, sembra confermata la rottura traDie il manager inglese. L'articoloDi, ladi: laconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marina Di Guardo, la mamma della Ferragni di nuovo single: la storia con Frank Kelcz è finita, c’entrano Fedez e Chiara - Nuove tensioni in casa Ferragni: dopo Chiara e Fedez, anche Marina Di Guardo sembra aver chiuso la sua relazione con Frank Kelcz. (blogtivvu.com)

Chiara Ferragni, smentita la storia con Silvio Campara: le foto con la moglie e i figli - L'imprenditore ha messo fine alla presunta frequentazione con l'influencer e ha deciso di tornare dalla moglie. Le foto esclusive confermano ... (rumors.it)

Grande Fratello, Shaila Gatta e l'amore per Lorenzo Spolverato: «Il mio cuore mi parla di lui. Quando mi guarda io non capisco più nulla» - Shaila Gatta: l'eterna indecisa o la giocatrice - che crede - di avere indovinato la strategia per arrivare al pubblico? I fan del Grande Fratello si stanno stancando degli atteggiamenti ... (leggo.it)