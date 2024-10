Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 ottobre: le regioni a rischio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la giornata di domani, 24 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo allerta arancione su Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre regioni. Attese piogge e temporali. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la giornata di, 24, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizionirologiche avverse valutandosu Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia,su diverse altre. Attese piogge e. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

