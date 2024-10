L’isola ecologica a Qualiano non ha i permessi per lo scarico dei liquami: denunciato funzionario comunale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'isola ecologia è sprovvista dei permessi per lo scarico dei liquami nelle fogne: denunciato il responsabile del V Settore del Comune e il rappresentante della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti in città. Fanpage.it - L’isola ecologica a Qualiano non ha i permessi per lo scarico dei liquami: denunciato funzionario comunale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'isola ecologia è sprovvista deiper lodeinelle fogne:il responsabile del V Settore del Comune e il rappresentante della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti in città.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’isola ecologica a Qualiano non ha i permessi per lo scarico dei liquami: denunciato funzionario comunale - L'isola ecologia è sprovvista dei permessi per lo scarico dei liquami nelle fogne: denunciato il responsabile del V Settore del Comune e il rappresentante ... (fanpage.it)

Comer, i lavoratori scendono in sciopero. Fiom e Uilm: "I dividendi salgono, i salari calano" - Sciopero alla Comer Industries di Reggiolo per mancato rispetto dei lavoratori: sindacati denunciano disparità tra dividendi e salari. (ilrestodelcarlino.it)

La chicca del giorno, l’aeroporto neozelandese dove è vietato abbracciarsi per più di tre minuti - Da qualche tempo, all'aeroporto di Dunedin, in Nuova Zelanda, è stato introdotto un limite di tre minuti per gli abbracci. (blitzquotidiano.it)