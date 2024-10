Justcalcio.com - L’infortunio di Calafiori è una ‘preoccupazione’ per Arteta in vista della resa dei conti con il Liverpool

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mikelha subito un altro infortunio indello scontro campione d’incassi con ildopo che Riccardoè uscito zoppicando contro lo Shakhtar Donetsk. I Gunners vincono 1-0 contro gli ucraini in Champions League grazie ad un autogol di Dmytro Riznyk, dopo che il rimbalzo del tiro dal palo di Gabriel Martinelli gli è finito alla schiena. L’Arsenal è rimasto di nuovo senza Bukayo Saka, che ha saltato le ultime due partite per un infortunio al tendine del ginocchio, mentre domenica dovrà fare a meno dello squalificato William Saliba dopo essere stato espulso contro il Bournemouth. Questa vittoria ha avuto un costo in quantoè stato costretto a lasciare il campo al 72?, lasciandoincerto se il difensore sarà disponibile questo fine settimana.