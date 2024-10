La Virtus cade a Casarano: decisivo un rigore di Loiodice (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Francavilla, dopo quella maturata contro la Palmese domenica scorsa. Allo stadio Capozza la formazione guidata da Ciro Ginestra è stata battuta dal Casarano per 1-0, nel big match dell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone H. Il duello è Brindisireport.it - La Virtus cade a Casarano: decisivo un rigore di Loiodice Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per laFrancavilla, dopo quella maturata contro la Palmese domenica scorsa. Allo stadio Capozza la formazione guidata da Ciro Ginestra è stata battuta dalper 1-0, nel big match dell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone H. Il duello è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Serie D: il Nardò sbanca Manfredonia, tracollo Ugento contro la Fidelis - I granata si sono assicurati la quarta vittoria in questo campionato con il risultato di 3-1. Ad Andria i giallorossi hanno incassato la terza sconfitta di fila ... (lecceprima.it)

Calabro: “Con Trinchera scoprimmo Nzola. Corvino? A Casarano mi ha insegnato calcio” - Antonio Calabro ricorda i tempi passati e, in un’intervista per parlare di Casarano e Virtus Francavilla, due squadre che s’incontreranno domenica in D in cui il tecnico ha avuto passati felici, parla ... (calciolecce.it)

Casarano-Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Casarano-Virtus Francavilla di mercoledì 23 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D CASARANO – Mercoledì 23 ottobre 2024, lo Stadio Giuseppe ... (calciomagazine.net)